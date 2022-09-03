Celtic - Rangers maçı canlı yayın! CANLI İZLE

İskoçya Premiership'in 6.haftası dev derbiye sahne oluyor. Rıdvan Yılmaz'ında forması giydiği Rangers ezeli rakibi Celtic'e konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Celtic - Rangers maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Celtic - Rangers maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?