Celtic - Bodo Glimt maçını canlı izle! EXXEN CANLI YAYIN
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Celtic kendi saha ve seyircisi önünde Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-02-17 22:16:43
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Celtic kendi saha ve seyircisi önünde Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Celtic - Bodo Glimt maçı hangi gün ve saatte?
Celtic - Bodo Glimt maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak.
Celtic - Bodo Glimt maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Celtic - Bodo Glimt maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. .
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