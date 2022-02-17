Celtic - Bodo Glimt maçını canlı izle! EXXEN CANLI YAYIN

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Celtic kendi saha ve seyircisi önünde Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?