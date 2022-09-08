CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekansı 2022 | CBC Sport Televizyondan nasıl izlenir? Kardeş ülke Azerbaycan'ın spor kanalı CBC Sport'a ilgi ülkemizden de oldukça fazla. Türk takımlarının Avrupa maçlarını şifresiz olarak uydu üzerinden yayınlayan CBC Sport kanalını izlemek için yapmanız gerekenler haberin detayında ye alıyor.

CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekansı 2022 | CBC Sport Televizyondan nasıl izlenir? 2022-2023 döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ne yazık ki temsilcimiz bulunmuyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde turu geçememesi nedeniyle temsilcilerimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücedele ediyor. Fenerbahçe B Grubunda Dinamo Kiev,Rennes ve AEK Larnaca takımlarıyla eşleşti. Trabzonspro ise H grubunda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros takımlarıyla eşleşti. Temsilcilerimizin maçları ülkemizde Exxen Platformunda yayınlanıyor. Kardeş ülke Azerbaycan'ın spor kanalı CBC Sport da Türk takımlarının maçlarını sık sık canlı olarak yayınlıyor.

CBC Sport nasıl izlenir?

Azerbaycan'da Türk takımlarına büyük destek var. Türk takımlarının Avrupa maçları CBC Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor. CBC Sport Türkiye'den uydu üzerinden gerekli ayarları yaptıktan sonra izlemek mümkün. Peki CBC Sport kanalı uydudan nasıl izlenir? CBC Sport kanalını uydudan izleyebilmek için öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusuna dönük olması gerekiyor. Ardından uydu frekansını televizyonunuza taratıp CBC Sport kanalını bulmanız gerekiyor. Kanalı bulduysanız Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını uydudan izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu frekansı 2022

CBC Sport kanalından Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izlemek isteyen taraftarlar öncelikle uydularını AzerSpace 46° uydusuna yönlendirmeleri gerekiyor. İşte CBC Sport uydu frekans bilgileri;

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

Azerbaycan'ın CBC Sport kanalı Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı olarak yayınlıyor. CBC Sport kanalının nasıl ve nereden izlendiği ise pek çok spor sever tarafından soruluyor.

Öncelikle uyduların Türksat'tan AzerSpace 46° uydusuna yönlendirmeleri gerekiyor.

Ardından CBC Sport uydu frekansı bilgileri (11135 H 27500) televizyona yada uydu alıcısında taratılmalı.

CBC Sport kanalı hakkında

Caspian International Broadcasting Company Sport (CBC Sport), Azerbaycan'daki en genç televizyon kanallarından biridir. İnternet 9 Ağustos 2015'te, test yayını ise 1 Ekim 2015'te yayına başladı. 1 Kasım 2015 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Azerbaycan'ın 11. ulusal televizyon kanalı olan CBC Sport, ülkede HD formatında yayın yapan ilk televizyon olma özelliğini taşıyor.

AzerCosmos OJSC ile CBC Sport TV kanalı arasında imzalanan anlaşmaya göre, 2 Kasım 2015 tarihinde Azerspace-1 uydusu üzerinden 11135/H/27500 frekansıyla yayına başlandı.

CBC Sport, 2015/16 sezonundan itibaren Azerbaycan Premier Ligi'nin münhasır yayın haklarına sahiptir.

Kanal ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi, CONMEBOL Güney Amerika Şampiyonası, İtalya, İspanya, Hollanda, Rusya Şampiyonaları, Türkiye Kupası, Amerika Ulusal Basketbol Ligi NBA, Dünya Judo Şampiyonası ve Grand Prix, UFC, Polo yayınlarını da yayınlamaktadır. Diamond League ve en prestijli uluslararası tenis turnuvalarının canlı oyunlarını ve maçlarını sunar. CBC Sport, Azerbaycan'da futbolu tanıtmaya ve geliştirmeye yönelik ve AFFA tarafından yürütülen birçok projeyi desteklemektedir. CBC Sport, Azerbaycan milli takımının farklı yaşlardaki birçok maçının ülkedeki resmi yayıncısıdır. .