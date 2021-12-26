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TIMETURK / SPOR / Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19.hafta maçında Çaykur Rizespor - Gaziantep FK karşılaşıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

33 Dakika Önce
2021-12-26 11:38:19
Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19.hafta maçında Çaykur Rizespor - Gaziantep FK karşılaşıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı bugün 13:30'da başlayacak.

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı beIN Sports HD 1 ekranlarından yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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