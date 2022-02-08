Çaykur Rizespor: Futbolcumuza silahlı saldırı yapıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı yapıldığını bildirdi.
2022-02-08 02:32:52
Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.
Açıklamada, Aziz Aksoy'un saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilerek , "Futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi. .
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