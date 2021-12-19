Çaykur Rizespor evinde üst üste 5. galibiyetini aldı

Bu sonuçla evinde üst üste 5. Galibiyetini alan Çaykur Rizespor, aynı zamanda ligdeki 5. Galibiyetini elde ederken puanını da 16'ya yükselti ve küme düşme potasının üzerinde yer alan takımlarla aradaki puan farkını 2'ye indirdi.

18. Haftada Sivas deplasmanında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak olan Çaykur Rizespor, ilk devrenin son maçında evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak..

Çaykur Rizespor: 1 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül (Dk.46 Sabo), Holmen, Emir Han Topçu, Cemali Sertel, Djokoviç, Baiano, Boyd (Dk.74 Alper Potuk), Umar (Dk.88 Yasin Pehlivan), Boldrin (Dk.65 Remy), Pohjanpalo (Dk.65 Deniz Hümmet)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Wallace, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Karim Hafez, Mallan, Aabid (Dk.85 Kubilay Kanatsızkuş), Ndong, Mounir, Adem Büyük, Tetteh

Sarı kartlar: Dk.47 Cemali Sertel, Dk.86 Umar (Çaykur Rizespor) Dk.42 Ndong, Dk.81 Karim Hafez (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Gol: Dk.80 Deniz Hümmet (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Pohjanpalo'nun pasında ceza yayı dışında topla buluşan Umar'ın bekletmeden yerden sert şutunda, kaleci Ertan Özbir soluna yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada kazanılan faul atışında Karim Hafez'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

11. dakikada Umar ile Sadık Çiftpınar'ın mücadelesinde dışarı çıkan topta maçın hakemi Halil Umut Meler autu işaret etti. Topun kendisinden çıktığını söyleyen Sadık Çıftpınar'ı tebrik eden meler, kararını köşe vuruşu olarak değiştirdi.

18. dakikada sol taraftan rakiplerinden sıyrılan Cemali Sertel ceza sahası içerisine girdikten sonra pasında, Boyd topu boş durumdaki Pohjanpalo'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda yerden seken meşin yuvarlağı Ertaç Özbir yatarak kornere çelmeyi başardı.

40. dakikada Tyler Boyd köşe atışında, Bodrin ile şık bir paslaşma yaparak ceza sahasının içerisinden vuruşunu gerçekleştirdi ancak top kaleci Ertaç'ta kaldı.

44. dakikada Adem Büyük'ün ara pasında defansın arkasına sarkan Tetteh'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda kaleci Tarık Çetin, müdahalesinde iki direk arasına çarparak oyun alanına geri dönen topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

49. dakikada Sabo'nun ceza sahası dışına yerden pasında Dokoviç'in bekletmeden sert şutunda kaleci Ertaç Özbir, parmaklarının ucu ile topu kornere çeldi.

64. dakikada sol kanattan Umar'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Boyd'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışında Cemali Sertel'in sert şutunda, Sadık Çiftpınar yatarak filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı engelledi.

80. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Alper Potuk'un ara pasında sol taraftan defansın arkasına sarkan Cemali Sertel'in penaltı noktasında yerden pasında, Deniz Hümmet'in sağ ayağı ile düzeltip vuruşunda top filelere gitti: 1-0

90. dakikada ceza sahası sol çaprazında Mounir'in rakibinden sıyrıldıktan sonra plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Uzatma dakikalarında gelişen konuk takım atağında kafa şutu üst ağlarda kaldı.

Karşılaşma, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, iç sahada istikrarlı ve güçlü oyunlarını sürdürerek kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Çok önemli bir iç saha maçı ve üst üste yine kazandık. İç sahadaki güçlü oyunumuzu istikrarlı şekilde sürdürüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Sonradan oyuna giren oyuncularımız iyi katkı yaptı. Bazı oyuncularımız yoktu ama yerine oynayanlar görevlerini yaptı. Tarık ve Emir Han'a ayrı bir parantez açıyoruz." diye konuştu.

Çok zorlu bir rakibe karşı oynadıklarının altını çizen Hamzaoğlu, "Rakip beş kişi savunma yapıyor. Önlerinde üç kişi. Bugün 5+4+1 oynadılar. Bu tür takımları açmak zor. Sabırlı olmak zorundaydık. İkinci yarı sabırla devam ettik. Oyunu bozmadık. Sonradan oyuna giren Alper, Remy, Deniz pas alışverişlerini doğru yaptı. Önemli üç puan aldık. Daha iyi olmamız gerekiyor. Eksiklerimiz elbette var. Bunları da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, kaleci Gökhan Akkan'ı hafif sakatlığı nedeniyle oynatmadığını, Gökhan Gönül'ü ise sakatlığı nedeniyle ikinci yarı riske etmeyerek oyundan çıkardığını dile getirdi.

Taraftarların kendisini ısrarla tribüne çağırmasıyla ilgili Hamzaoğlu, "Bu işin gerçek kahramanı futbolcular. Onların sayesinde doğru işler yapabiliyoruz. Taraftarımızın bize duyduğu saygı ve sevgi için teşekkür ediyorum. İşimiz daha bitmedi. Daha çok çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor cephesi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, oyunun genelinde orta saha mücadelesi olduğunu belirtti.

Sumudica, normalde maçın 0-0 bitmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir şans bulamadık. Sadece direkten dönen bir topumuz var Tetteh ile. Rize'nin de birkaç şansı oldu ama temiz pozisyonlar değildi. Yedek kulübesinden beş oyuncu geldi ve rakip bu oyuncularla skoru buldu. Ben 85. dakikada değişiklik yapmak zorunda kaldım. Yedek kulübem 20 yaş altında genç ve tecrübesiz. Çok zor bu şartlarda. Tecrübeli oyunculara ihtiyacım var. Bu saatten sonra Malatya için büyük bir kriz başladı."