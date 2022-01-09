Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç sonucu I Beşiktaş'ın kaç puanı var?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası, Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesine sahne oldu. Çaykur Rizespor kaçıncı? Beşiktaş'ın kaç puanı var?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesi 2-2 beraberlikle sona erdi.

Maçın gol dakikaları

25. dakikada VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, Baiano'nun ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi'nin vuruşunda top Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti: 0-1

56. dakikada Rizespor beraberliği yakaladı. Kazanılan faul atışında Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, savunmanın boşa çıkmasından yararlanan Pohjanpalo dizi ile topu filelere gönderdi: 1-1

60. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Güven Yalçın'ın sağ taraftan ceza sahası penaltı noktasına yerden pasında genç Emirhan İlkhan, sol ayağı ile bekletmeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2

68. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Kazanılan faul atışında bu kez sağ taraftan Boldrin'in ceza sahası içerisine arka direğe ortasında, Pohajanpalo'nun kafa vuruşunu Ersin Destanoğlu elleri ile çelmeyi başardı. Bu futbolcu düşerken ayağı ile tamamlayarak golü buldu: 2-2

Çaykur Rizespor kaçıncı?

19. sıradaki Rizespor'un 18 puanı var

Beşiktaş'ın kaç puanı var?

9. sırada bulunan Beşiktaş'ın 29 puanı var

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.