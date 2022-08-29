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TIMETURK / SPOR / Çaykur Rizespor 1.Lig Maç Sonuçları Nedir? Çaykur Rizespor Maç

Çaykur Rizespor 1.Lig Maç Sonuçları Nedir? Çaykur Rizespor Maç

Çaykur Rizespor son dakika gelişmeleri, Çaykur Rizespor maç sonuçları, puan durumları ve fikstürler hakkında merak edilen tüm cevaplar haberimizde.

10 Saat Önce
2022-08-29 14:36:12
Çaykur Rizespor 1.Lig Maç Sonuçları Nedir? Çaykur Rizespor Maç

Çaykur Rizespor 1.Lig Maçlar Puan Durumu

Sıra

Takım

O

G

B

M

A

Y

P

1

Gaziantep FK

4

3

1

0

9

4

10

Şampiyonlar Ligi Eleme

2

Adana Demirspor

4

3

0

1

9

6

9

Şampiyonlar Ligi Eleme

3

Fenerbahçe

3

2

1

0

13

5

7

UEFA Konferans Eleme

4

Başakşehir

3

2

1

0

6

0

7

UEFA Konferans Eleme

5

Beşiktaş

3

2

1

0

8

4

7

6

Galatasaray

4

2

1

1

2

1

7

7

Trabzonspor

4

2

1

1

5

5

7

8

Kayserispor

4

2

0

2

4

3

6

9

Antalyaspor

4

2

0

2

8

8

6

10

Giresunspor

4

2

0

2

4

6

6

11

Konyaspor

3

1

2

0

4

0

5

12

Alanyaspor

4

1

2

1

8

7

5

13

Karagümrük

3

1

0

2

7

9

3

14

İstanbulspor

4

1

0

3

1

7

3

15

Kasımpaşa

4

1

0

3

1

11

3

16

Sivasspor

3

0

2

1

2

5

2

Küme düşme

17

Ümraniye

4

0

1

3

3

6

1

Küme düşme

18

Ankaragücü

3

0

1

2

1

5

1

Küme düşme

19

Hatayspor

3

0

0

3

1

4

0

Küme düşme

Çaykur Rizespor Kadrosu

Futbolcu Adı

Mevki

Yaşı

Gol

Süre

Tarık Çetin

K

25

180

Bahadır Öztürk

D

27

180

Emir Han Topçu

D

22

180

Gökhan Gönül

D

37

172

Alberk Koç

D

25

90

Ercan Coşkun

D

27

90

Koray Altınay

D

31

80

Kerem Kalafat

D

21

8

Benhur Keser

O

26

162

Enriko Papa

O

29

1

154

Faruku Miya

O

25

148

Sefa Yılmaz

O

32

146

Srdan Grahovac

O

30

100

Yannick Bolasie

O

33

65

Emircan Altıntaş

O

27

44

Alper Potuk

O

31

32

Mithat Pala

O

22

26

Anthony van den Hurk

F

29

90

Deniz Hümmet

F

26

25

Efe Tecimer

F

19

8

Gökhan Akkan

K

27

Zafer Görgen

K

22

Zeki Furkan Kayalı

K

19

Aziz Aksoy

D

22

Emre Şimşek

D

18

Eren Albayrak

D

31

Selim Ay

D

31

Seyfettin Anıl Yaşar

D

20

Emirhan Yılmaz

O

18

Ronaldo Mendes

O

30

Kubilay Kanatsızkuş

F

25

Ali Kemal Aslankaya

15

Eren Durmuş

17

.

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