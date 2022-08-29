Çaykur Rizespor 1.Lig Maç Sonuçları Nedir? Çaykur Rizespor Maç
Çaykur Rizespor son dakika gelişmeleri, Çaykur Rizespor maç sonuçları, puan durumları ve fikstürler hakkında merak edilen tüm cevaplar haberimizde.
2022-08-29 14:36:12
Çaykur Rizespor 1.Lig Maçlar Puan Durumu
|
Sıra
|
Takım
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
P
|
1
|
Gaziantep FK
|
4
|
3
|
1
|
0
|
9
|
4
|
10
|
Şampiyonlar Ligi Eleme
|
2
|
Adana Demirspor
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9
|
6
|
9
|
Şampiyonlar Ligi Eleme
|
3
|
Fenerbahçe
|
3
|
2
|
1
|
0
|
13
|
5
|
7
|
UEFA Konferans Eleme
|
4
|
Başakşehir
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6
|
0
|
7
|
UEFA Konferans Eleme
|
5
|
Beşiktaş
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8
|
4
|
7
|
|
6
|
Galatasaray
|
4
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
7
|
|
7
|
Trabzonspor
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5
|
5
|
7
|
|
8
|
Kayserispor
|
4
|
2
|
0
|
2
|
4
|
3
|
6
|
|
9
|
Antalyaspor
|
4
|
2
|
0
|
2
|
8
|
8
|
6
|
|
10
|
Giresunspor
|
4
|
2
|
0
|
2
|
4
|
6
|
6
|
|
11
|
Konyaspor
|
3
|
1
|
2
|
0
|
4
|
0
|
5
|
|
12
|
Alanyaspor
|
4
|
1
|
2
|
1
|
8
|
7
|
5
|
|
13
|
Karagümrük
|
3
|
1
|
0
|
2
|
7
|
9
|
3
|
|
14
|
İstanbulspor
|
4
|
1
|
0
|
3
|
1
|
7
|
3
|
|
15
|
Kasımpaşa
|
4
|
1
|
0
|
3
|
1
|
11
|
3
|
|
16
|
Sivasspor
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2
|
5
|
2
|
Küme düşme
|
17
|
Ümraniye
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3
|
6
|
1
|
Küme düşme
|
18
|
Ankaragücü
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1
|
5
|
1
|
Küme düşme
|
19
|
Hatayspor
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1
|
4
|
0
|
Küme düşme
Çaykur Rizespor Kadrosu
|
Futbolcu Adı
|
Mevki
|
Yaşı
|
Gol
|
Süre
|
Tarık Çetin
|
K
|
25
|
|
180
|
Bahadır Öztürk
|
D
|
27
|
|
180
|
Emir Han Topçu
|
D
|
22
|
|
180
|
Gökhan Gönül
|
D
|
37
|
|
172
|
Alberk Koç
|
D
|
25
|
|
90
|
Ercan Coşkun
|
D
|
27
|
|
90
|
Koray Altınay
|
D
|
31
|
|
80
|
Kerem Kalafat
|
D
|
21
|
|
8
|
Benhur Keser
|
O
|
26
|
|
162
|
Enriko Papa
|
O
|
29
|
1
|
154
|
Faruku Miya
|
O
|
25
|
|
148
|
Sefa Yılmaz
|
O
|
32
|
|
146
|
Srdan Grahovac
|
O
|
30
|
|
100
|
Yannick Bolasie
|
O
|
33
|
|
65
|
Emircan Altıntaş
|
O
|
27
|
|
44
|
Alper Potuk
|
O
|
31
|
|
32
|
Mithat Pala
|
O
|
22
|
|
26
|
Anthony van den Hurk
|
F
|
29
|
|
90
|
Deniz Hümmet
|
F
|
26
|
|
25
|
Efe Tecimer
|
F
|
19
|
|
8
|
Gökhan Akkan
|
K
|
27
|
|
|
Zafer Görgen
|
K
|
22
|
|
|
Zeki Furkan Kayalı
|
K
|
19
|
|
|
Aziz Aksoy
|
D
|
22
|
|
|
Emre Şimşek
|
D
|
18
|
|
|
Eren Albayrak
|
D
|
31
|
|
|
Selim Ay
|
D
|
31
|
|
|
Seyfettin Anıl Yaşar
|
D
|
20
|
|
|
Emirhan Yılmaz
|
O
|
18
|
|
|
Ronaldo Mendes
|
O
|
30
|
|
|
Kubilay Kanatsızkuş
|
F
|
25
|
|
|
Ali Kemal Aslankaya
|
|
15
|
|
|
Eren Durmuş
|
|
17
|
|
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