Casillas eşcinsel mi? Casillas ve Puyol gay mi? Casillas-Puyol sevgili mi? Futbol dünyasının efsane isimleri arasında yer alan Real Madrid'in eski kalecisi Casillas ve Barcelona'nın eski defans oyuncusu Puyol'dan gelen sosyal medya paylaşımları spor gündemine bomba gibi düştü. Casillas ilk paylaşımında eşcinsel olduğunu itiraf etti. Bu mesaja Puyol'dan yanı geldi. Daha sonra ise mesajlar silindi. Sosyal medyada da tartışılan olay sonrası Casillas ve Puyol eşcinsel mi? soruları sorulmaya başlandı.

Casillas eşcinsel mi? Casillas ve Puyol gay mi? Casillas-Puyol sevgili mi? Futbol dünyasının efsane isimleri arasında yer alan Real Madrid'in eski kalecisi Casillas ve Barcelona'nın eski defans oyuncusu Puyol'dan gelen sosyal medya paylaşımları spor gündemine bomba gibi düştü. Casillas ilk paylaşımında eşcinsel olduğunu itiraf etti. Bu mesaja Puyol'dan yanı geldi. Daha sonra ise mesajlar silindi. Sosyal medyada da tartışılan olay sonrası Casillas ve Puyol eşcinsel mi? soruları sorulmaya başlandı.

İspanya'nın dev kulüpleri Real Madrid ve Barcelona'nın efsane iki oyuncusu Casillas ve Puyol'dan gelen açıklama kafaları karıştırdı. Bir süre Pique ile evliliğini sonlandıran Shakira ile adı anılan Casillas'tan gelen paylaşıma Puyol da yanıt verdi. Twitter'dan yaptığı paylaşımda eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas'a Puyol'dan destek geldi. Spor dünyasında tartışma başlatan paylaşımlar kısa süre sonra silindi ve Casillas'tan yeni bir açıklama geldi.

Casillas eşcinsel mi?

Casillas sosyal medya platformuTwitter'dan yaptığı paylaşımda eşcinsel olduğunu açıkladı. Casillas paylaşımında "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." dedi. Barcelona'nın efsane kaptanı Puyol'dan ise Casillas'a yanıt geldi. Puyol paylaşıma "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi." diyerek kalp koyup yorum attı. Ancak olayın aslı daha sonra anlaşıldı. Casillas hesabının hacklendiğini açıkladı ve paylaşımlarını sildi.

Casillas ve Puyol gay mi

Casillas'ın eşccnsel açıklamasına Barcelona'nın efsane oyuncusu Puyol'dan "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi." şeklinde yanıt gelmesi kafaları karıştırıd. Sosyal medayada Casillas ile Puyol'un sevgili oldukları iddia edildi. Iker Casillas paylaşımını hemen sildi ancak paylaşım dünyada gündem oldu. İspanyol devi Real Madrid efsane oyuncusunu Instagram'da takipten çıkardı.

Casillas-Puyol sevgili mi?

Casillas ile Puyol'un sevgili oldukları iddiası da gündemde yer alıyor. Bu iddia kısa sürede yalanlansa da ikiliden gelen peş peşe paylaşımlar spor gündemine bomba gibi oturdu. İsponyal gazetesi AS'ın haberine göre Casillas, son dönemde hakkında çıkan magazin haberlerine tepki göstermek amacıyla ironi yaptı.

Casillas'ın psikolojisi iyi değildi

Iker Casillas, futbolu bıraktıktan sonra hiçbir şeyden zevk almadığını açıklamış ve bir köy evine yerleşmişti. Dünyadan uzak bir yaşantı geçiren Iker Casillas'ın psikolojisinini iyi olmadığı iddia edilmişti. Iker Casillas açıklamasında “Dünyada artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Kendimi, topluma yararlı işler yapmak için kullanmak istiyorum. Örneği bir yolu temizlemek, çöpleri atmak gibi. Hiçbir şeyden zevk alamaz oldum” demişti.

Casillas kimdir?

Iker Casillas Fernández 20 Mayıs 1981 yılında Madrid'de dünyaya geldi. Iker Casillas İspanyol eski millî kaleci.

Casillas iki kez Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülüne aday gösterilmiştir.2009 yılının sonunda üçüncü kez UEFA Yılın Takımı'na seçilmiştir. 2011 itibarıyla Casillas tüm kulüp ve millî takım şampiyonlukları kazanmış oyunculardan biridir. 2010 yılında Asturia'ın Spor Prensi ödülünü almıştır. 19 Ekim 2010 tarihinde Casillas UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen kaleci olmuştur ve Kasım 2011'de İspanya millî takımında en çok oynayan oyuncu olmuştur.

Tecrübeli oyuncu, antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonrasında 17 Mayıs 2019 tarihinde profesyonel futbol hayatına ara verdiğini belirtmiştir.

Puyol kimdir?

Carles Puyol i Saforcada 13 Nisan 1978 yılında dünyaya geldi.

Puyol İspanyol eski futbolcudur. Defans pozisyonunda görev alan oyuncu, 1999 ile 2014 yılları arasında Barcelona formasını giymiş ve takım kaptanlığı yapmıştır.

Futbola Barcelona altyapısında başlayan Puyol, 1999 yılında A takıma çıktı. Buradaki başarılı performansıyla Puyol, 2000'den itibaren hem FC Barcelona'nın hem de İspanya millî futbol takımının değişmez oyuncusu olmuştur. Ayrıca 2007 yılında dünyanın en iyi defansı seçilmiştir. Bir dönem sağ bek mevkiinde de oynamıştır. Kariyeri boyunca sadece Barcelona formasını giyen Katalan oyuncu, saç tarzı ile Kempes'i örnek almıştır. 5 numaralı formayı giymektedir. Ailesiyle futbol hayatını hiçbir zaman birbirine karıştırmamıştır.

4 Mart 2014 tarihinde, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı ve 15 Mayıs 2014 tarihinde resmi olarak futbolu bıraktı.