CANLI: Somaspor - Sakaryaspor
TFF 2.Lig'in 25.haftasında Somaspor kendi seyircisi önünde Sakaryaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?
2022-02-13 12:14:52
TFF 2.Lig'in 25.haftasında Somaspor kendi seyircisi önünde Sakaryaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?
Somaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta?
Somaspor - Sakaryaspor maçı 13 Şubat Pazar günü saat 13:00'da oynanacak.
Somaspor - Sakaryaspor maçı canlı nasıl izlenir?
Somaspor - Sakaryaspor maçı TV 264'ten yayınlanması bekleniyor. .
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