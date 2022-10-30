CANLI MAÇ YAYINI | Zonguldak Kömürspor - Kocaelispor maçını canlı izle

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 12.hafta maçında Zonguldak Kömürspor kendi saha ve seyircisi önünde Kocaelispor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Zonguldak Kömürspor - Kocaelispor maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Zonguldak Kömürspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?