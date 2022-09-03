CANLI MAÇ YAYINI | Sevilla - Barcelona maçını canlı izle

İspanya La Liga'nın 4.haftasında Barcelona, Sevilla'ya konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırmalar yapılıyor. Peki Sevilla - Barcelona maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?