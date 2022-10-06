CANLI MAÇ YAYINI | Roma - Real Betis maçını canlı izle

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden Roma kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol ekibi Real Betis'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Roma - Real Betis maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Roma - Real Betis maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden Roma kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol ekibi Real Betis'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Roma - Real Betis maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Roma - Real Betis maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Roma - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? Roma - Real Betis UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 3.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Roma - Real Betis maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Roma - Real Betis maçı EXXEN dijital platformundan naklen yayınlanacak. .