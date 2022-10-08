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CANLI MAÇ YAYINI | Reims - PSG maçını canlı izle

Fransa Lig 1'in 10.haftasında Reims kendi saha ve taraftarı önünde Messi ve Neymar'ın formasını giydiği PSG'yi konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Reims - PSG maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Reims - PSG maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

10 Saat Önce
2022-10-08 10:57:44
CANLI MAÇ YAYINI | Reims - PSG maçını canlı izle

Fransa Lig 1'in 10.haftasında Reims kendi saha ve taraftarı önünde Messi ve Neymar'ın formasını giydiği PSG'yi konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Reims - PSG maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Reims - PSG maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta?

Reims - PSG Fransa Lig 1'in 10.haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka 8 Ekim Cumartesi gün saat 22:00'da oynanacak.

Reims - PSG maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Reims - PSG maçı beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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