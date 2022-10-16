CANLI MAÇ YAYINI | Real Madrid - Barcelona maçını canlı izle

İspanya La Liga'nın 9.haftası El Clasico'ya sahne oluyor. Real Madrid kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Barcelona'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Real Madrid - Barcelona maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 9.haftası El Clasico'ya sahne oluyor. Real Madrid kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Barcelona'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Real Madrid - Barcelona maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Barcelona La Liga'nın 9.haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka 16 Ekim Pazar günü saat 17:15'te oynanacak. Muhtemel ilk 11'ler Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Kounde, E Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati Real Madrid - Barcelona arasındaki son 10 maç Real Madrid - Barcelona derbilerinde son 10 maçın 1'i berabere biterken 5 karşılaşmayı Real Madrid kazandı. Barcelona ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Real Madrid - Barcelona derbisi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .