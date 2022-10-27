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CANLI MAÇ YAYINI | PSV - Arsenal maçını canlı izle

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda PSV 5.hafta maçında İngiliz devi Arsenal'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından PSV - Arsenal maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki PSV - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

17 Saat Önce
2022-10-27 13:40:20
CANLI MAÇ YAYINI | PSV - Arsenal maçını canlı izle

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda PSV 5.hafta maçında İngiliz devi Arsenal'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından PSV - Arsenal maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki PSV - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

PSV - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?

PSV - Arsenal Avrupa Ligi'nde 5.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadele bugün saat 19:45'te oynanacak.

PSV - Arsenal form durumu

Ev sahibi PSV 4. hafta sonund 7 puanla ikinci sırada bulunurken deplasman ekibi Arsenal ise 4 maç sonunda 12 puanla lider konumunda bulunuyor.

PSV - Arsenal maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

PSV - Arsenal maçı EXXEN dijital platformundan naklen yayınlanacak. .

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