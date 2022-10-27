CANLI MAÇ YAYINI | PSV - Arsenal maçını canlı izle

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda PSV 5.hafta maçında İngiliz devi Arsenal'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından PSV - Arsenal maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki PSV - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?