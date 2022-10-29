CANLI MAÇ YAYINI | PSG - Troyes maçını canlı izle

Fransa Lig 1'de 13.hafta maçında Messi ve Neymar'ın formasını giydiği PSG kendi sahasında Troyes'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından PSG - Troyes maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki PSG - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?