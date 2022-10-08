CANLI MAÇ YAYINI | Manchester City - Southampton maçını canlı izle

İngiltere Premier Lig'in 10.haftasında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Southampton'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Manchester City - Southampton maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Manchester City - Southampton maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 10.haftasında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Southampton'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Manchester City - Southampton maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Manchester City - Southampton maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City - Southampton Premier Lig'in 10.haftasında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka bugün saat 17:00'da oynanacak. Manchester City - Southampton maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Manchester City - Southampton maçı beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. .