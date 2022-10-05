CANLI MAÇ YAYINI | Manchester City - Kopenhag maçını canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3.hafta maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Danimarka ekiplerinden Kopenhag'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Manchester City - Kopenhag maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Manchester City - Kopenhag maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?