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CANLI MAÇ YAYINI | Manchester City - Kopenhag maçını canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3.hafta maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Danimarka ekiplerinden Kopenhag'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Manchester City - Kopenhag maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Manchester City - Kopenhag maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

12 Saat Önce
2022-10-05 09:08:03
CANLI MAÇ YAYINI | Manchester City - Kopenhag maçını canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3.hafta maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Danimarka ekiplerinden Kopenhag'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Manchester City - Kopenhag maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Manchester City - Kopenhag maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta?

Manchester City - Kopenhag 3.hafta maçında İngiltere'de karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele bu akşam saat 22:00'da oynanacak.

Manchester City - Kopenhag maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester City - Kopenhag maçı EXXEN dijtital platformundan naklen yayınlanacak.

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