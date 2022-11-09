DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6018 ₺

EURO

18,7303 ₺

ALTIN

1.023,52 ₺

BİST

4.424,27 ₺

TIMETURK / SPOR / CANLI MAÇ YAYINI | Manchester City - Chelsea maçını canlı izle

CANLI MAÇ YAYINI | Manchester City - Chelsea maçını canlı izle

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3.Tur maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Chelsea'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever Manchester City - Chelsea maçını ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Manchester City - Chelsea maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

14 Dakika Önce
2022-11-09 12:10:54
CANLI MAÇ YAYINI | Manchester City - Chelsea maçını canlı izle

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3.Tur maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Chelsea'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever Manchester City - Chelsea maçını ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Manchester City - Chelsea maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?

Manchester City - Chelsea İngiltere Kupası 3.tur maçında kozlarını paylaşıyor. Nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka 9 Kasım Çarşamba aşkamı saat 23:00'da oynanacak.

Manchester City - Chelsea maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester City - Chelsea maçı SKY Sports ekranlarından yayınlanacak.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş