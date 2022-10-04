CANLI MAÇ YAYINI | Liverpool - Rangers maçını canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool A Grubu 3.hafta karşılaşmasında milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği Rangers'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Rangers maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Liverpool - Rangers maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?