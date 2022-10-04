CANLI MAÇ YAYINI | Liverpool - Rangers maçını canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool A Grubu 3.hafta karşılaşmasında milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği Rangers'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Rangers maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Liverpool - Rangers maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-10-04 12:43:13
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool A Grubu 3.hafta karşılaşmasında milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği Rangers'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Rangers maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Liverpool - Rangers maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Liverpool - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Liverpool - Rangers 3.hafta maçında İngiltere'de karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele bu akşam saat 22:00'da oynanacak.
Liverpool - Rangers maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Liverpool - Rangers maçı EXXEN dijital platformundan naklen yayınlanacak.
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