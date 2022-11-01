CANLI MAÇ YAYINI | Liverpool - Napoli maçını canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dev bir maça sahne oluyor. Liverpool 6.hafta mücadelesinde İtalyan temsilcisi Napoli'yi kendi saha ve seyircisi önünde konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Napoli maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki nefesleri kesecek olan Liverpool - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?
2022-11-01 11:07:18
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dev bir maça sahne oluyor. Liverpool 6.hafta mücadelesinde İtalyan temsilcisi Napoli'yi kendi saha ve seyircisi önünde konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Napoli maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki nefesleri kesecek olan Liverpool - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?
Liverpool - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Liverpool - Napoli Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 6.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele 1 Kasım Salı akşamı saat 23:00'da oynanacak.
Liverpool - Napoli form durumu
Ev sahibi Liverpool 5 maç sonunda 12 puanla 2.sırada yer alırken deplasman ekibi Napoli ise 5'te 5 yaparak 15 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Liverpool - Napoli maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Liverpool - Napoli maçı yayıncı kuruluş olan EXXEN dijital platformundan naklen yayınlanacak. .
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