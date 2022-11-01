CANLI MAÇ YAYINI | Liverpool - Napoli maçını canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dev bir maça sahne oluyor. Liverpool 6.hafta mücadelesinde İtalyan temsilcisi Napoli'yi kendi saha ve seyircisi önünde konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Napoli maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki nefesleri kesecek olan Liverpool - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?