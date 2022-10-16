DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5677 ₺

EURO

18,0646 ₺

ALTIN

981,97 ₺

BİST

3.626,96 ₺

TIMETURK / SPOR / CANLI MAÇ YAYINI | Liverpool - Manchester City maçını canlı izle

CANLI MAÇ YAYINI | Liverpool - Manchester City maçını canlı izle

İngiltere Premier Lig'in 11.haftası dev bir maça sahne oluyor. Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Manchester City'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Manchester City maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-10-16 12:17:45
CANLI MAÇ YAYINI | Liverpool - Manchester City maçını canlı izle

İngiltere Premier Lig'in 11.haftası dev bir maça sahne oluyor. Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Manchester City'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Manchester City maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Liverpool - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta?

Liverpool - Manchester City Premier Lig'in 11.haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka 16 Ekim Pazar günü saat 18:30'da oynanacak.

Muhtemel ilk 11'ler

Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Nunez

Manchester City: Ederson; Cancelo, Akanji, Dias, Ake; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Grealish, Haaland

Liverpool - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Liverpool - Manchester City maçı beIN Sports 3'den naklen yayınlanacak.

.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş