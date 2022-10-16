CANLI MAÇ YAYINI | Liverpool - Manchester City maçını canlı izle

İngiltere Premier Lig'in 11.haftası dev bir maça sahne oluyor. Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Manchester City'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Manchester City maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 11.haftası dev bir maça sahne oluyor. Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Manchester City'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Manchester City maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Liverpool - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool - Manchester City Premier Lig'in 11.haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka 16 Ekim Pazar günü saat 18:30'da oynanacak. Muhtemel ilk 11'ler Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Nunez Manchester City: Ederson; Cancelo, Akanji, Dias, Ake; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Grealish, Haaland Liverpool - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Liverpool - Manchester City maçı beIN Sports 3'den naklen yayınlanacak. .