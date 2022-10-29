CANLI MAÇ YAYINI | Leicester City - Manchester City maçını canlı izle
İngiltere Premier Lig'in 14.haftanın açılış maçında Leicester City kendi saha ve taraftarı önünde Manchester City'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Leicester City - Manchester City maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Leicester City - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?
2022-10-29 00:05:56
İngiltere Premier Lig'in 14.haftanın açılış maçında Leicester City kendi saha ve taraftarı önünde Manchester City'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Leicester City - Manchester City maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Leicester City - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?
Leicester City - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Leicester City - Manchester City Premier Lig'in 14.haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka bugün saat 14:45'te oynanacak.
Leicester City - Manchester City form durumu
Leicester City Premier Lig'de 13 haftada 11 puanla 17.sırada yer alırken deplasman ekibi M.City ise 26 puanla 2.sırada yer alıyor.
Leicester City - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Leicester City - Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. .
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