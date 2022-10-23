CANLI MAÇ YAYINI | Karşıyaka - Edirnespor maçını canlı izle
TFF 3.Lig 1.Grup'ta 8.hafta maçında Karşıyaka kendi saha ve seyircisi önünde Edirnespor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Karşıyaka - Edirnespor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Karşıyaka - Edirnespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-10-23 14:23:50
TFF 3.Lig 1.Grup'ta 8.hafta maçında Karşıyaka kendi saha ve seyircisi önünde Edirnespor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Karşıyaka - Edirnespor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Karşıyaka - Edirnespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Karşıyaka - Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta?
Karşıyaka - Edirnespor 8.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 19:00'da oynanacak.
Karşıyaka - Edirnespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Karşıyaka - Edirnespor maçı Karşıyaka kulününün YouTube kanalından naklen yayınlanacak.
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