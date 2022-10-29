CANLI MAÇ YAYINI | Karşıyaka - 1954 Kelkitspor maçını canlı izle

TFF 3.Lig 1.Grup'ta 9.hafta maçında Karşıyaka kendi saha ve seyircisi önünde 1954 Kelkitspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Karşıyaka - 1954 Kelkitspor maçı hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki Karşıyaka - 1954 Kelkitspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenbilecek?