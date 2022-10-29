DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5805 ₺

EURO

18,5366 ₺

ALTIN

982,72 ₺

BİST

3.878,98 ₺

TIMETURK / SPOR / CANLI MAÇ YAYINI | Karşıyaka - 1954 Kelkitspor maçını canlı izle

CANLI MAÇ YAYINI | Karşıyaka - 1954 Kelkitspor maçını canlı izle

TFF 3.Lig 1.Grup'ta 9.hafta maçında Karşıyaka kendi saha ve seyircisi önünde 1954 Kelkitspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Karşıyaka - 1954 Kelkitspor maçı hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki Karşıyaka - 1954 Kelkitspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenbilecek?

4 Saat Önce
2022-10-29 13:34:00
CANLI MAÇ YAYINI | Karşıyaka - 1954 Kelkitspor maçını canlı izle

TFF 3.Lig 1.Grup'ta 9.hafta maçında Karşıyaka kendi saha ve seyircisi önünde 1954 Kelkitspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Karşıyaka - 1954 Kelkitspor maçı hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki Karşıyaka - 1954 Kelkitspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenbilecek?

Karşıyaka - 1954 Kelkitspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Karşıyaka - 1954 Kelkitspor 9.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 19:00'da İzmir'de oynanacak.

Karşıyaka - 1954 Kelkitspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Karşıyaka - 1954 Kelkitspor maçı Karşıyaka kulübünün YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş