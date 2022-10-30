CANLI MAÇ YAYINI | İskenderunspor - Kastamonuspor maçını canlı izle

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 12.hafta maçında İskenderunspor kendi saha ve seyircisi Kastamonuspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından İskenderunspor - Kastamonuspor maçı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki İskenderunspor - Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?