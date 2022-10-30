CANLI MAÇ YAYINI | Iğdır FK - Eyenesil Belediyespor maçını canlı izle

TFF 3.Lig 2.Grup'a Iğdır FK kendi saha ve taraftarı önünde Eynesil Belediyespor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Iğdır FK - Eyenesil Belediyespor maçı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Iğdır FK - Eyenesil Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?