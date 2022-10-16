CANLI MAÇ YAYINI | Hull City - Birmingham maçını canlı izle

İngiltere Championship'te 15.hafta maçında Acun Ilıca'nın sahibi olduğu Hull City kendi saha ve seyircisi önünde Birmingham'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Hull City - Birmingham maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Hull City - Birmingham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İngiltere Championship'te 15.hafta maçında Ozan Tufan'ın formasını giydiği Hull City kendi saha ve seyircisi önünde Birmingham'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Hull City - Birmingham maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Hull City - Birmingham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Hull City - Birmingham maçı ne zaman, saat kaçta? Hull City - Birmingham maçı 16 Ekim Pazar günü saat 17:00'da oynanacak. Hull City - Birmingham form durumu Ev sahibi Hull City 13.hafta sonunda 14 puanla 21.sırada yer alırken deplasman ekibi Birmingham ise 13 haftada 4 galibiyet 4 beraberlik 5 mağlubiyet ile 16 puanla 18.sırada yer aldı. Hull City - Birmingham maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Hull City - Birmingham maçı TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak. .