CANLI MAÇ YAYINI | Galatasaray - Beşiktaş maçını canlı izle

Süper Lig'in 13.haftası dev derbiye sahne oluyor. Galatasaray Türk Telekom Arena'da ezeli rakibi Beşiktaş'ı misafir ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Galatasaray - Beşiktaş maçı hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 13.haftası dev derbiye sahne oluyor. Galatasaray Türk Telekom Arena'da ezeli rakibi Beşiktaş'ı misafir ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Galatasaray - Beşiktaş maçı hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray - Beşiktaş 13.hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Nefesleri kesecek olan bu dünya derbisi bu akşam saat 20:00'da Türk Telekom Arena'da oynanacak.

Galatasaray - Beşiktaş form durumu

Galatasaray 11 maç sonunda 21 puanla 5.sırada yer alırken deplasman ekibi Beşiktaş ise 12 maç sonunda 22 puanla 4.sırada yer aldı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde beklenen muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Rashica, Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Icardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Salih, Souza, Gedson, Cenk, Weghorst, Redmond

Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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