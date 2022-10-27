CANLI MAÇ YAYINI | Fenerbahçe - Rennes maçını canlı izle

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe 5.hafta mücadelesinde kendi saha ve seyircisi önünde Rennes'i ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Fenerbahçe - Rennes maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?