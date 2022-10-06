CANLI MAÇ YAYINI| Fenerbahçe - AEK Larnaca maçını canlı izle

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe 3.hafta maçında kendi saha ve seyircisi önünde AEK Larnaca'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe 3.hafta maçında kendi saha ve seyircisi önünde AEK Larnaca'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - AEK Larnaca UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 3.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak. Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i Jorge Jesus'un takımını; Altay, Serdar-Gustavo-Szalai, Osayi-Zajc-İsmail-Alioski, Emre-Batshuayi-Rossi onbiri ile sahaya sürmesi bekleniyor. 4 isim listede yok Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor. Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı EXXEN dijital platformundan naklen yayınlanacak. .