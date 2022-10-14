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CANLI MAÇ YAYINI | Düzcespor - Şanlıurfaspor maçını canlı izle

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 10.hafta maçında Düzcespor kendi saha seyircisi önünde Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Düzcespor - Şanlıurfaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Düzcespor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-10-14 23:47:52
CANLI MAÇ YAYINI | Düzcespor - Şanlıurfaspor maçını canlı izle

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 10.hafta maçında Düzcespor kendi saha seyircisi önünde Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Düzcespor - Şanlıurfaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Düzcespor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Düzcespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Düzcespor - Şanlıurfaspor 10.hafta maçında karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele 15 Ekim Cumartesi günü saat 14:30'da oynanacak.

Düzcespor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Düzcespor - Şanlıurfaspor maçı yayın kuruluş olan Fuchs Sports'dan naklen yayınlanacak.

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