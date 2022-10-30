CANLI MAÇ YAYINI | Düzcespor - Nazilli Belediyespor maçını canlı izle

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 12.hafta maçında Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde Nazilli Belediyespor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Düzcespor - Nazilli Belediyespor maçı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Düzcespor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?