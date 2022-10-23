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CANLI MAÇ YAYINI | Çorum FK - Ankaraspor maçını canlı izle

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde başkent temsilcisi Ankaraspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Çorum FK - Ankaraspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Çorum FK - Ankaraspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-10-23 09:40:07
CANLI MAÇ YAYINI | Çorum FK - Ankaraspor maçını canlı izle

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde başkent temsilcisi Ankaraspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Çorum FK - Ankaraspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Çorum FK - Ankaraspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Çorum FK - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Çorum FK - Ankaraspor 11.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 19:00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Çorum FK - Ankaraspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Çorum FK - Ankaraspor maçı Çorum FK kulübünün resmi YouTube hesabından naklen yayınlanacak.

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