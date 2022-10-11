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CANLI MAÇ YAYINI | Chelsea - Milan maçını canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden Chelsea 4.hafta maçında İtalyan temsilcisi Milan'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Chelsea - Milan maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Chelsea - Milan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

54 Dakika Önce
2022-10-11 10:38:03
CANLI MAÇ YAYINI | Chelsea - Milan maçını canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden Chelsea 4.hafta maçında İtalyan temsilcisi Milan'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Chelsea - Milan maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Chelsea - Milan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Chelsea - Milan maçı ne zaman, saat kaçta?

Chelsea - Milan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 22:00'da oynanacak.

Muhtemel 11'ler

Chelsea: Kepa; Azpilicueta (c), Chalobah, Koulibaly, Cucurella; Loftus-Cheek, Jorginho; Gallagher, Mount, Pulisic; Havertz

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez (c); Bennacer, Tonali; Diaz, Pobega, Leao; Giroud

Chelsea - Milan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Chelsea - Milan maçı EXXEN dijital platformundan naklen yayınlanacak. .

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