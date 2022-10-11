CANLI MAÇ YAYINI | Chelsea - Milan maçını canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden Chelsea 4.hafta maçında İtalyan temsilcisi Milan'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Chelsea - Milan maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Chelsea - Milan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden Chelsea 4.hafta maçında İtalyan temsilcisi Milan'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Chelsea - Milan maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Chelsea - Milan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Chelsea - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea - Milan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Muhtemel 11'ler Chelsea: Kepa; Azpilicueta (c), Chalobah, Koulibaly, Cucurella; Loftus-Cheek, Jorginho; Gallagher, Mount, Pulisic; Havertz Milan: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez (c); Bennacer, Tonali; Diaz, Pobega, Leao; Giroud Chelsea - Milan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Chelsea - Milan maçı EXXEN dijital platformundan naklen yayınlanacak. .