CANLI MAÇ YAYINI | Chelsea - Milan maçını canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden Chelsea 4.hafta maçında İtalyan temsilcisi Milan'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Chelsea - Milan maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Chelsea - Milan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-10-11 10:38:03
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden Chelsea 4.hafta maçında İtalyan temsilcisi Milan'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Chelsea - Milan maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Chelsea - Milan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Chelsea - Milan maçı ne zaman, saat kaçta?
Chelsea - Milan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 22:00'da oynanacak.
Muhtemel 11'ler
Chelsea: Kepa; Azpilicueta (c), Chalobah, Koulibaly, Cucurella; Loftus-Cheek, Jorginho; Gallagher, Mount, Pulisic; Havertz
Milan: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez (c); Bennacer, Tonali; Diaz, Pobega, Leao; Giroud
Chelsea - Milan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Chelsea - Milan maçı EXXEN dijital platformundan naklen yayınlanacak. .
YORUMLAR (0)