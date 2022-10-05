CANLI MAÇ YAYINI | Chelsea - Milan maçını canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 3.hafta maçında Chelsea kendi sah ve seyircisi önünde İtalyan temsilcisi Milan'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Chelsea - Milan maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Chelsea - Milan maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?