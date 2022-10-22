CANLI MAÇ YAYINI | Chelsea - Manchester United maçını canlı izle

İngiltere Premier Lig'in 13.haftası dev bir maça sahne oluyor. Chelsea kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Manchester United'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Chelsea - Manchester United maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Chelsea - Manchester United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 13.haftası dev bir maça sahne oluyor. Chelsea kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Manchester United'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Chelsea - Manchester United maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Chelsea - Manchester United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea - Manchester United Premier Lig'in 13.haftasında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka 22 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Chelsea - Manchester United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Premier Lig'in 13.haftasında karşı karşıya gelecek olan Chelsea - Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Chelsea - Manchester United form durumu Chelsea, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Brentford ile 0-0 berabere kalan Chelsea, topladığı 20 puanla 4. sırada yer alıyor.

Manchester United ise ligde oynadığı 10 maçta 6 galiiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında sahasında konuk ettiği Tottenham'ı 2-0 ile geçen M.United topladığı 19 puanla 5. sırada bulunuyor. .