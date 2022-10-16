CANLI MAÇ YAYINI | Beşiktaş - Trabzonspor maçını canlı izle

Süper Lig'in 10.haftasının kapanış maçı dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde Trabzonspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Beşiktaş - Trabzonspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Süper Lig'in 10.haftasının kapanış maçı dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde Trabzonspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Beşiktaş - Trabzonspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş - Trabzonspor Süper Lig'in 10.haftasında karşı karşıya geliyor. Nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka bu akşam saat 20:00'da Vodafone Park'ta oynanacak.

Dev derbinin Muhtemel ilk 11'leri

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Talha, Montero, Masuaku, Salih, Josef, Dele Alli, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez

Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Trabzonspor derbisi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.