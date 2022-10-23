CANLI MAÇ YAYINI | Batman Petrolspor - Tarsus İdman Yurdu maçını canlı izle
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 11.hafa maçında Batman Petrolspor kendi evinde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Batman Petrolspor - Tarsus İdman Yurdu maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Batman Petrolspor - Tarsus İdman Yurdu maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-10-23 17:31:58
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 11.hafa maçında Batman Petrolspor kendi evinde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Batman Petrolspor - Tarsus İdman Yurdu maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Batman Petrolspor - Tarsus İdman Yurdu maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Batman Petrolspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta?
Batman Petrolspor - Tarsus İdman Yurdu 11.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 19:00'da oynanacak.
Batman Petrolspor - Tarsus İdman Yurdu maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Batman Petrolspor - Tarsus İdman Yurdu maçı Batman Petrolspor kulübünün resmi YouTube kanalından naklen yayınlanacak.
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