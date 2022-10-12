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CANLI MAÇ YAYINI | Barcelona - Inter maçını canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona 4.hafta maçında İtalyan temsilcisi İnter'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Barcelona - Inter maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Barcelona - Inter maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-10-12 11:17:16
CANLI MAÇ YAYINI | Barcelona - Inter maçını canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona 4.hafta maçında İtalyan temsilcisi İnter'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Barcelona - Inter maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Barcelona - Inter maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Barcelona - İnter maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona 4.hafta maçında İtalyan temsilcisi İnter'i ağırlıyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 22:00'da oynanacak.

Barcelona - Inter maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Barcelona - İnter maçı EXXEN dijital platformundan naklen yayınlanacak.

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