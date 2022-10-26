CANLI MAÇ YAYINI | Barcelona - Bayern Münih maçını canlı izle

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.haftası dev bir maça sahne oluyor. Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Barcelona - Bayern Münih maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.haftası dev bir maça sahne oluyor. Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Barcelona - Bayern Münih maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

Barcelona - Bayern Münih 5.hafta maçında İspanya'da karşı karşıya geliyor. Nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabak bu akşam saat 22:00'da oynanacak.

Barcelona - Bayern Münih form durumu

Barcelona 4 maç sonunda 4 puanla 3.sırada yer alırken deplasman ekibi Bayern Münih ise 4 maç sonunda 12 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Barcelona - Bayern Münih maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Barcelona - Bayern Münih maçı EXXEN dijital platformundan naklen yayınlanacak. .