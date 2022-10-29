CANLI MAÇ YAYINI | Bandırmaspor - Rizespor maçını canlı izle

TFF 1.Lig'de 11.hafta maçında Bandırmaspor kendi saha ve seyircisi önünde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Bandırmaspor - Rizespor maçı hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki Bandırmaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?