CANLI MAÇ YAYINI | BAE - Arjantin maçını canlı izle

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala birçok kulüp hazırlık maçlarına devam ediyor. Messi'nin formasını giydiği Arjantin hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri ile karşı karşıya geliyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından BAE - Arjantin maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki BAE - Arjantin maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası öncesi Arjantin hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri ile karşı karşıya geliyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından BAE - Arjantin maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki BAE - Arjantin maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak? BAE - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? BAE - Arjantin hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka bugün saat 18:30'da oynanacak. BAE - Arjantin muhtemel ilk 11'ler Arjantin: E. Martinez; Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna; Rodriguez, Paredes, Fernandez; Dybala, Lautaro Martinez, Di Maria BAE : Khasif; El-Haşimi, El-Hammadi, El-Ahbabi, İbrahim; Salmeen, Raşid, Hamad, Ramazan; Canedo, Al-Maazmi BAE - Arjantin maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? BAE - Arjantin maçı fuboTV uygulaması üzerinden naklen yayınlanacak. .