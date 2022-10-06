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CANLI MAÇ YAYINI | Arsenal - Bodo Glimt maçını canlı izle

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 3.hafta maçında Arsenal kendi saha ve seyircisi önünde Norveç ekiplerinden Bodo Glimt'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Arsenal - Bodo Glimt maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Arsenal - Bodo Glimt maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

11 Saat Önce
2022-10-06 10:19:00
CANLI MAÇ YAYINI | Arsenal - Bodo Glimt maçını canlı izle

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 3.hafta maçında Arsenal kendi saha ve seyircisi önünde Norveç ekiplerinden Bodo Glimt'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Arsenal - Bodo Glimt maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Arsenal - Bodo Glimt maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Arsenal - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta?

Arsenal - Bodo Glimt 3.hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak.

Arsenal - Bodo Glimt maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Arsenal - Bodo Glimt maçı EXXEN dijital platformundan naklen yayınlanacak.

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