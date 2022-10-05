CANLI MAÇ YAYINI | Ankaraspor - Bursaspor maçını canlı izle
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor 8.hafta maçında başkent temsilcisi Ankaraspor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Ankaraspor - Bursaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Ankaraspor - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-10-05 00:35:21
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor 8.hafta maçında başkent temsilcisi Ankaraspor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Ankaraspor - Bursaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Ankaraspor - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Ankaraspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Ankaraspor - Bursaspor 8.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka 5 Ekim Çarşamba günü saat 15:00'da oynanacak.
Ankaraspor - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Ankaraspor - Bursaspor maçı Bursasspor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.
YORUMLAR (2)
Youtube kanalından canlı yayın falan yok. Lütfen yanlış bilgi vermeyelim
Hasibe bursam