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CANLI MAÇ YAYINI | Ankaraspor - Bursaspor maçını canlı izle

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor 8.hafta maçında başkent temsilcisi Ankaraspor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Ankaraspor - Bursaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Ankaraspor - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

21 Saat Önce
2022-10-05 00:35:21
CANLI MAÇ YAYINI | Ankaraspor - Bursaspor maçını canlı izle

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor 8.hafta maçında başkent temsilcisi Ankaraspor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Ankaraspor - Bursaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Ankaraspor - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ankaraspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ankaraspor - Bursaspor 8.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka 5 Ekim Çarşamba günü saat 15:00'da oynanacak.

Ankaraspor - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ankaraspor - Bursaspor maçı Bursasspor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

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YORUMLAR (2)

isimsiz

Youtube kanalından canlı yayın falan yok. Lütfen yanlış bilgi vermeyelim

Batu

Hasibe bursam

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