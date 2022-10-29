CANLI MAÇ YAYINI | Akhisarspor - Bergama Belediyespor maçını canlı izle

TFF 3.Lig 3.Grup'ta Akhisarspor 9.hafta müsabakasında Bergama Belediyespor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Akhisarspor - Bergama Belediyespor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Akhisarspor - Bergama Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?