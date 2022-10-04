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CANLI MAÇ YAYINI |Ajax - Napoli maçını canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Ajax 3.hafta maçında İtalyan temsilcisi Napoli'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Ajax - Napoli maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Ajax - Napoli maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

1 Gün Önce
2022-10-04 12:39:59
CANLI MAÇ YAYINI |Ajax - Napoli maçını canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Ajax 3.hafta maçında İtalyan temsilcisi Napoli'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Ajax - Napoli maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Ajax - Napoli maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ajax - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Ajax 3.hafta maçında İtalyan temsilcisi Napoli'yi ağırlıyor. Bu zorlu müsabaka 4 Ekim Salı günü saat 22:00'da oynanacak.

Ajax - Napoli maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ajax - Napoli maçı EXXEN dijital platformundan naklen yayınlanacak.

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