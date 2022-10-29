CANLI MAÇ YAYINI | 1922 Konyaspor - 52 Orduspor FK maçını canlı izle

TFF 3.Lig 1.Grup'ta 9.hafta maçında 1922 Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde 52 Orduspor FK'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından 1922 Konyaspor - 52 Orduspor FK maçı hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki 1922 Konyaspor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?