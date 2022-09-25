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CANLI MAÇ İZLE | Zonguldak Kömürspor - İskenderunspor maçını canlı izle

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 6.hafta maçında Zonguldak Kömürspor kendi saha ve taraftarı önünde İskenderunspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Zonguldak Kömürspor - İskenderunspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Zonguldak Kömürspor - İskenderunspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-09-25 09:34:15
CANLI MAÇ İZLE | Zonguldak Kömürspor - İskenderunspor maçını canlı izle

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 6.hafta maçında Zonguldak Kömürspor kendi saha ve taraftarı önünde İskenderunspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Zonguldak Kömürspor - İskenderunspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Zonguldak Kömürspor - İskenderunspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Zonguldak Kömürspor - İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Zonguldak Kömürspor - İskenderunspor Kırmızı Grup'ta 6.hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu mücadele bugün saat 15:30'da Zonguldak Karaelmas Stadı'nda oynanacak.

Zonguldak Kömürspor - İskenderunspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Zonguldak Kömürspor - İskenderunspor maçı Kanal Z'den canlı yayınlanacak.

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